"Медики творят чудеса": Болкунец рассказал о болезнях Лукашенко

"Медики творят чудеса": Болкунец рассказал о болезнях Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Скандальный оппозиционный политолог считает, что здоровье Батьки сильно подорвано

В Сети давно ходят слухи о том, что у президента Белоруссии Александра Лукашенко есть проблемы со здоровьем. Батьке приписывают разные болезни. Очередную версию того, с чем борется лидер белорусов, выдал политолог Дмитрий Болкунец.

По его словам, Лукашенко в последнее время тяжело болеет. У Батьки – сложности с ногами, а также инсулином. За последние три года у президента Белоруссии не раз "прихватывало сердце". 

"Медики творят чудеса", – написал скандальный политолог в своем телеграм-канале. Болкунец также утверждает, что у Лукашенко есть некие проблемы "с головой". 

Однако эксперт не стал раскрывать, откуда у него такая информация. 

Ранее "Утро" рассказывало, какие недуги приписывают Лукашенко в Сети. Среди болезней, которые подозревают у Батьки, числятся сахарный диабет и простатит. А врач-психиатр Андрей Бильжо и вовсе утверждает, что у президента Белоруссии врожденная мозаичная психопатия. А вот другой доктор полагает, что Лукашенко абсолютно здоров. 

Источник: Telegram • Требует проверки
Полина ИВАНОВА
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