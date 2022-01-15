Скандальный оппозиционный политолог считает, что здоровье Батьки сильно подорвано

В Сети давно ходят слухи о том, что у президента Белоруссии Александра Лукашенко есть проблемы со здоровьем. Батьке приписывают разные болезни. Очередную версию того, с чем борется лидер белорусов, выдал политолог Дмитрий Болкунец.

По его словам, Лукашенко в последнее время тяжело болеет. У Батьки – сложности с ногами, а также инсулином. За последние три года у президента Белоруссии не раз "прихватывало сердце".

"Медики творят чудеса", – написал скандальный политолог в своем телеграм-канале. Болкунец также утверждает, что у Лукашенко есть некие проблемы "с головой".

Однако эксперт не стал раскрывать, откуда у него такая информация.

Ранее "Утро" рассказывало, какие недуги приписывают Лукашенко в Сети. Среди болезней, которые подозревают у Батьки, числятся сахарный диабет и простатит. А врач-психиатр Андрей Бильжо и вовсе утверждает, что у президента Белоруссии врожденная мозаичная психопатия. А вот другой доктор полагает, что Лукашенко абсолютно здоров.