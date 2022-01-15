Депутат полагает, что Елбасы уже похоронили

Таинственное исчезновение бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева очень беспокоит общественность. В Сети ходят разные слухи о том, почему экс-руководитель Республики пропал с глаз публики. Глава ЛДПР Владимир Жириновский поделился своим мнением на этот счет. Политик считает, что Елбасы, скорее всего, уже давно отошел на тот свет.

В эфире "Радио КП" Жириновский также добавил, что Назарбаева, вероятно, похоронили. Политик напомнил, что мусульмане провожают человека в последний путь в день смерти.

Жириновский указал на то, что невозможно себе представить, чтобы Назарбаев был жив и при этом прятался, не выступал публично с заявлениями. Также депутат подчеркнул, что против бывшего главы Республики сейчас настроен народ, поэтому от него могли избавиться.

Похожей точки зрения придерживается глава Политической экспертной группы Константин Калачев. По мнению эксперта, для экс-лидера нации в дни кризиса было бы странно прятаться. Не исключено, что Елбасы находится в недееспособном состоянии.