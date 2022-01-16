Пес почти не заметил, что его атакуют

В интернет-пространстве большую популярность набрал видеоролик с "дракой" маленького котенка и огромного мощного добермана. Впрочем, назвать это нападение шерстяного комочка на старшего товарища "борьбой" сложно. Малышня просто пыталась привлечь к себе внимание, однако потуги котенка не увенчались особым успехом.



Сначала серый комочек оседлал лапу своего соседа. Стоит отметить, что вся длина пушистика меньше, чем одна лапа добермана. Котик пытался покусать и поцарапать собаку. Мудрый пес наблюдал за всем происходящим с завидным спокойствием.

Не добившись успеха с лапами, котик решил атаковать добермана прямо в морду. Малыш распахнул свои когтистые объятия и бросился на нос собаке. Нежелающий связываться с мелким хулиганом пес просто отвернулся от провокатора. Это обидело малыша еще сильнее, и он с тройной силой начал кусать лапы своего товарища. В ответ на все происходящее доберман лишь заразительно зевнул.

Пользователи Сети пришли в восторг от такого очаровательного видеоролика.

"Ему весь котенок в пасть поместится! Бесстрашный", "Респект доберману и хозяевам, у которых он такой уравновешенный. Микроб когтистый деловой, конечно", "Вот задирулька какой", "На это можно смотреть бесконечно", – пишут комментаторы.



Кстати, недавно "Утро" рассказывало, как на Украине удалось выжить оказавшемуся в стиральной машине коту.