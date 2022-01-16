За ночь клип Шнурова о мусорном коллапсе в Петербурге посмотрели более 7 млн раз

За ночь клип Шнурова о мусорном коллапсе в Петербурге посмотрели более 7 млн раз
Фото: www.youtube.com
Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров присоединился к числу критикующих работу Смольного петербуржцев

Он снял клип, где в своем фирменном стиле посмеялся над администрацией губернатора Александра Беглова, который за годы своей работы никак не может наладить работу коммунальщиков. Видео стремительно набирает миллионы просмотров.

В нем Шнуров спел о проблемах петербуржцев на фоне переполненных мусорных контейнеров в одном из дворов рядом с Сенной площадью. Всего за одну ночь в соцсетях ролик посмотрели более 7 миллионов раз. Судя по комментариям, местные жители рады, что музыкант решил привлечь внимание широкой аудитории к нынешним проблемам Санкт-Петербурга.

"Я к телефону. Недовольный: "Барышня, дай-ка мне Смольный". Жду, на том конце редки длинные звучат гудки. Наверху *** пинали, но взяли трубку, успокоив, в Петербурге биеннале – инсталляция помоев", – поет Шнуров.

Горожане вынуждено страдают из-за большого количества снега в черте Северной столицы, а также из-за гор бытовых отходов во дворах. Беглов еще осенью 2021 года обещал, что Смольный будет оперативно реагировать на непогоду, но не сдержал слово. Стихийные свалки в Петербурге образовались после новогодних праздников, когда в городе начали реализовывать "мусорную реформу".

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