Пес налакался коньяка на Новый год и мучился похмельем - видео

Пес налакался коньяка на Новый год и мучился похмельем - видео
Фото: pixabay.com
Лабрадора пришлось везти к ветеринарам

Пес по кличке Харви вылакал целую бутылку коньяка, пока хозяева праздновали Новый год. Утром несчастный лабрадор страдал от вполне человеческого похмелья.

Когда владельцы попытались с ним погулять, пес едва мог шевелить лапами. После его начало тошнить, от еды он отказывался.

Обеспокоенным хозяевам пришлось срочно везти его в клинику. Ветеринары помогали Харви традиционными для людей методами – поставили капельницу и провели дополнительные нужные манипуляции.

К счастью, все обошлось. Лабрадору полегчало, сейчас он уже дома. Как пес умудрился осушить целую бутылку алкоголя, до сих пор остается загадкой.


Кристина ЧЕРНИКОВА
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