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Пес по кличке Харви вылакал целую бутылку коньяка, пока хозяева праздновали Новый год. Утром несчастный лабрадор страдал от вполне человеческого похмелья.
Когда владельцы попытались с ним погулять, пес едва мог шевелить лапами. После его начало тошнить, от еды он отказывался.
Обеспокоенным хозяевам пришлось срочно везти его в клинику. Ветеринары помогали Харви традиционными для людей методами – поставили капельницу и провели дополнительные нужные манипуляции.
К счастью, все обошлось. Лабрадору полегчало, сейчас он уже дома. Как пес умудрился осушить целую бутылку алкоголя, до сих пор остается загадкой.
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