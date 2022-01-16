Какие запреты на Крещение – миф: ответ священника
19 января 2022 года православные будут праздновать Крещение
Господне. По сей день существует множество мифов об этой дате. Какие запреты –
правда, а какие – выдумка, рассказал священнослужитель.
Некоторые утверждают, что 18 и 19 января якобы нельзя мыться. Священник Святослав Шевченко отметил, что это не более, чем народное суеверие. Напротив, праздновать нужно с чистым телом.
Существует и другой запрет, не менее известный. Говорят, что на Крещение Господне нельзя стирать, гладить и в принципе заниматься хозяйством. Это оказалось правдой. Священник пояснил, что это давняя традиция – в праздник нужно обратить помыслы к Богу и отложить мирские хлопоты.
Сны с 18 на 19 января могут быть вещими, их надо запоминать. Священнослужитель напомнил, что церковь не одобряет толкования снов. Откровения во сне получают только святые люди. В остальных случаях это либо картинки, которые выдает отдыхающий мозг, либо послания от падших ангелов.
На Крещение нельзя плакать, гласит народное поверье, иначе весь год будут преследовать несчастья. Это тоже миф, заверил батюшка. Слезы раскаяния или радости никому не навредят, поэтому бояться нечего.
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