Некоторые блюда негативно влияют на здоровье

Многие медицинские эксперты согласны с тем, что завтрак является одним из важнейших приемов пищи, который позволяет зарядить человека энергией на день и оказывает серьезное влияние на общий тонус организма. Однако некоторые блюда могут ощутимо навредить. Известный гастроэнтеролог Сергей Вялов напомнил, что частое употребление жирных продуктов способно подорвать здоровье.



Речь идет, например, о полюбившихся россиянам бутербродах с маслом и сыром. Сварганить подобное угощение утром – дело двух минут, поэтому многие предпочитают начинать свой день именно с такого высококалорийного и богатого холестерином завтрака. Специалист отмечает, что дурная привычка может дорого обойтись организму.

Самый большой удар при повышенном употреблении таких жирных продуктов наносится по сердцу и поджелудочной железе. Также Вялов подчеркнул, что не стоит за один присест съедать слишком много. Блюда лучше растянуть на более длительный период, можно сделать несколько полезных перекусов.

Впрочем, специалист подчеркнул, что совсем необязательно полностью исключать из домашнего меню бутерброды с маслом и сыром. В каждом вопросе нужна мера. Главной задачей, по словам врача, является отказ от постоянного употребления жирных продуктов. А вот периодически побаловать себя вкусным лакомством никто не запрещает.

Ранее "Утро" рассказывало, как можно сбросить лишние килограммы за счет переноса завтрака на ранние часы.