Укладку можно сделать без плойки и фена

В интернет-пространстве большой популярностью пользуются различные лайфхаки по красоте. Например, зарубежная блогерша придумала оригинальный способ накрутить красивые кудри. В этом нелегком деле девушка обошлась без специальных инструментов. Повторить опыт смышленой иностранки может каждый.



Оказалось, для того чтобы сделать симпатичную укладку, достаточно иметь горячую батарею. По крайней мере, судя по опыту блогерши, этот незаменимый в каждой квартире агрегат способен подкручивать волосы не хуже плойки.

Для того чтобы добиться достойного результата, необходимо обернуть прядь волос вокруг круглой батареи. Спустя несколько секунд локоны можно снять и насладиться полученным результатом.

Стоит отметить, что оригинальный способ ухода за внешностью привел в восторг интернет-пользователей. Многие отметили, что никогда не догадались бы о таком необычном свойстве привычной батареи. А другие в шутку заявили, что теперь будут собираться на свидания только с помощью забавного лайфхака.

Большинство пользователей Сети признались, что забавный видеоролик очень поднял им настроение, а подобного рода смешные кадры можно смотреть бесконечно. Публикация стала вирусной и набрала целую кучу лайков и просмотров.

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