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Психолог Екатерина Давыдова сообщила, что самым важным признаком эмоционального выгорания является неудовлетворенность.
У людей, которые "выгорели" на работе, наблюдается постоянная усталость, а деятельность становится менее продуктивной. С эмоциональным выгоранием человек может столкнуться в любом возрасте. Особенно часто она наблюдается у тех, чья работа связана с активным общением.
Стресс и психологические проблемы могут проявляться и на физическом уровне. Например, человек начинает чаще болеть. Либо неосознанно вредит здоровью – чаще выпивает и т.д.
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