Стресс может привести к возникновению различных болезней

Психолог Екатерина Давыдова сообщила, что самым важным признаком эмоционального выгорания является неудовлетворенность.

У людей, которые "выгорели" на работе, наблюдается постоянная усталость, а деятельность становится менее продуктивной. С эмоциональным выгоранием человек может столкнуться в любом возрасте. Особенно часто она наблюдается у тех, чья работа связана с активным общением.

Стресс и психологические проблемы могут проявляться и на физическом уровне. Например, человек начинает чаще болеть. Либо неосознанно вредит здоровью – чаще выпивает и т.д.