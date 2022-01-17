Как определить эмоциональное выгорание: психолог назвала ключевой признак

Как определить эмоциональное выгорание: психолог назвала ключевой признак
Фото: pixabay.com
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Стресс может привести к возникновению различных болезней

Психолог Екатерина Давыдова сообщила, что самым важным признаком эмоционального выгорания является неудовлетворенность.

У людей, которые "выгорели" на работе, наблюдается постоянная усталость, а деятельность становится менее продуктивной. С эмоциональным выгоранием человек может столкнуться в любом возрасте. Особенно часто она наблюдается у тех, чья работа связана с активным общением.

Стресс и психологические проблемы могут проявляться и на физическом уровне. Например, человек начинает чаще болеть. Либо неосознанно вредит здоровью – чаще выпивает и т.д.

Источник: Мослента ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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