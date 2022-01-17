Телеведущий нелестно высказался о коллеге

Дмитрий Киселев разнес в пух и прах Владимира Познера в эфире программы "Вести недели". Телеведущий обвинил журналиста в том, что тот лишь зарабатывает на родине.

Кисилев заявил, что у Познера есть три паспорта, однако он в России только получает деньги и высказывается о своих страданиях. Телеведущий вспомнил соответствующие слова коллеги. Некогда Познер признавался, что во Франции он более счастлив, чем в РФ.

У журналиста, как известно, помимо родного и французского, также есть американское гражданство.

Как напоминает издание URA.RU, сам Познер считает Киселева "опытнейшим человеком". Такое заявление журналист сделал после интервью ведущего "России 1" Юрию Дудю. Тогда Познер счел, что Дудю не удалось "уничтожить" Киселева.



Сам Познер рассказывал, что не покидает надолго Россию из-за супруги Надежды Соловьевой, которая против жизни в другой стране. Журналист также признавался, что в США и во Франции у него нет такой большой армии поклонников, как в России, из-за чего ему было бы нелегко там работать. В Сети Познера не раз критиковали за нелюбовь к России.