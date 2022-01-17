Россиян смогли заинтересовать в отложенном выходе на отдых

Каждый год работы после наступления пенсионного возраста увеличивает размер ежемесячного денежного пособия от государства. На это указала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Чем дольше россиянин будет откладывать выход на заслуженный отдых, тем больше будет размер его пенсии. Один год переработки, конечно, погоды не сделает, но за счет нескольких дополнительных лет стажа выплаты вырастут очень существенно.

"При выходе на пенсию на 5 лет позже положенного срока размер выплаты увеличится на 42%. Это связано с начислением премиальных коэффициентов при более позднем, чем положено по закону, обращении за начислением пенсии",

– сообщила эксперт в беседе с "Известиями".

Еще один способ увеличить свой ежемесячный доход на пенсии – купить пенсионные баллы, тем самым увеличив личный пенсионный коэффициент, напоминает специалист Минфина. Для этого придется доплатить страховые взносы и уведомить об этом Пенсионный фонд.

И, конечно, повысить свое благосостояние в старости можно, заранее вступив в добровольную пенсионную программу. Так, участники софинансирования пенсий при помощи государства накопили на своих счетах в общей сложности уже 138 млрд рублей. Причем эти накопления могут перейти наследникам, если человек не доживет до оформления пенсии.

Ранее в ПФР подсказали, как получить всю сумму пенсионных накоплений сразу.