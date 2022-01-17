Больница в Коммунарке станет многопрофильным медцентром для детей и взрослых

Площадь новой больницы составит более 160 тысяч квадратных метров

Больница в Коммунарке сейчас известна как главный московский стационар для больных COVID-19. Однако этот медцентр продолжает строиться, и в скором времени здесь смогут помогать пациентам и с другими заболеваниями. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Строительство многопрофильного медицинского центра в Коммунарке началось в 2017 году. Первые четыре корпуса были готовы к декабрю 2019 года, но из-за пандемии коронавируса этот коечный фонд пришлось перепрофилировать для борьбы с COVID-19. При этом строительство других корпусов продолжилось.

"Недавно мы ввели в эксплуатацию амбулаторно-поликлинический центр, который оказывает в основном помощь онкобольным. Уже практически закончен центр для родовспоможения и достраивается детский корпус больницы",

– сообщил Сергей Собянин. Будет в Коммунарке и центр лучевого лечения. А когда коронавирус будет окончательно побежден, все корпуса смогут работать по предназначенному планом профилю.

Всего в столице с 2011 года построено около 100 объектов здравоохранения. В частности, в 2021 г. сообщалось о строительстве 17 поликлиник.