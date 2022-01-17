Появились подробности операции стран Организации Договора о коллективной безопасности

Последние четыре дня миротворческий контингент ОДКБ, направленный в Казахстан для стабилизации ситуации на фоне протестов, возвращается в места прежней дислокации. Армянские, таджикские и белорусские военные уже вернулись обратно, вывод российских войск еще продолжается.

Сегодня, 17 января, в страну прилетело 14 самолетов Ил-76 с подразделениями ВДВ – с военными удалось пообщаться корреспонденту телеканала МИР24, который выяснил, как местные жители относились к миротворческой операции ОДКБ.

По словам одного из военных, принимающая сторона оказывала всевозможную помощь – от питания, проживания до моральной поддержки.

Другой миротворец рассказал, что в Казахстане ему пришлось заниматься обеспечением связи с Россией, поскольку ни одна из вышек не работала. Он отметил, что единственные каналы общения работали благодаря российским солдатам.

Корреспондент телеканала, который находился в момент беспорядков в стране, вернулся вместе с миротворческим контингентом в Россию. Он утверждает, что военным пришлось жить в спартанских условиях, поскольку в стране была чрезвычайная ситуация.

"В целом было неплохо, местное население хорошо относилось как и к прессе, так и к миротворцам. Говорили: "Спасибо, что прилетели и навели порядок", – утверждает Максим Красоткин.

Начало вывода войск ОДКБ было инициировано президентом Казахстана Токаевым после стабилизации ситуации. Сообщается, что миротворцы за все время миссии не произвели ни одного выстрела, сумев при этом взять под контроль важнейшие объекты страны и обеспечить безопасность мирного населения.