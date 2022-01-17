Российские миротворцы рассказали об отношении к ним населения в Казахстане

Российские миротворцы рассказали об отношении к ним населения в Казахстане
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Появились подробности операции стран Организации Договора о коллективной безопасности

Последние четыре дня миротворческий контингент ОДКБ, направленный в Казахстан для стабилизации ситуации на фоне протестов, возвращается в места прежней дислокации. Армянские, таджикские и белорусские военные уже вернулись обратно, вывод российских войск еще продолжается.

Сегодня, 17 января, в страну прилетело 14 самолетов Ил-76 с подразделениями ВДВ – с военными удалось пообщаться корреспонденту телеканала МИР24, который выяснил, как местные жители относились к миротворческой операции ОДКБ. 

По словам одного из военных, принимающая сторона оказывала всевозможную помощь – от питания, проживания до моральной поддержки. 

Другой миротворец рассказал, что в Казахстане ему пришлось заниматься обеспечением связи с Россией, поскольку ни одна из вышек не работала. Он отметил, что единственные каналы общения работали благодаря российским солдатам. 

Корреспондент телеканала, который находился в момент беспорядков в стране, вернулся вместе с миротворческим контингентом в Россию. Он утверждает, что военным пришлось жить в спартанских условиях, поскольку в стране была чрезвычайная ситуация.

"В целом было неплохо, местное население хорошо относилось как и к прессе, так и к миротворцам. Говорили: "Спасибо, что прилетели и навели порядок", – утверждает Максим Красоткин.

Начало вывода войск ОДКБ было инициировано президентом Казахстана Токаевым после стабилизации ситуации. Сообщается, что миротворцы за все время миссии не произвели ни одного выстрела, сумев при этом взять под контроль важнейшие объекты страны и обеспечить безопасность мирного населения. 

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
новости партнеров

Венедиктов объяснил назначение Грызлова послом в Белоруссию

У политика будет прямая связь с Путиным

Европа ополчилась на "Газпром"

На российскую компанию нападают со всех сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

2112 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей