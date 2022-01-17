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В крещенскую ночь, которая наступит 19 января, будет не слишком морозной: по всей стране, исключая Чукотку, температура воздуха окажется выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Наиболее явные отклонения от нормы, указал специалист, ожидаются на территории Урала, Приволжья и особенно Сибири – они могут составить до 16 градусов тепла.
Что касается столицы, то в Москве в ночь на 19 января ожидается температура от 10 до 15 градусов мороза, указал журналистам синоптик. В целом же вторая половина зимнего сезона в России окажется переменчивой и будет сопровождаться как холодными, так и теплыми аномалиями, сообщил эксперт.
Главный специалист "Фобоса" Александр Синенков также отметил, что в скором времени ожидается потепление, однако к вечеру 17 января в европейской части России наступит похолодание – в ночь на среду в центральных регионах страны набегут холода до 14 градусов мороза, отмечает "Радио 1".
Однако в среду воздух прогреется уже примерно до двух градусов мороза. Преимущественно ожидается облачная погода с небольшими осадками, легкими кратковременными снегопадами. В целом, погода окажется комфортной, заявил специалист в интервью каналу МИР 24.
Ранее заслуженный врач России Владимир Мануйлов указал, что крещенские купания могут для неподготовленного человека оказаться крайне опасными, невзирая на общепринятое мнение о чрезвычайной пользе ледяной воды для организма. Специалист пояснил, что, прежде всего, неплохо начать с контрастного душа и закаливания ног, а также активной зарядки в зимний период.
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