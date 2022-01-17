В Москве откроют 9 станций метро в 2022 году

Часть станций запустят после реконструкции, но большинство будут построены с нуля

Москва уделяет большое внимание развитию сети метрополитена. За последние 10 лет карта столичной подземки расширилась практически вдвое. В наступившем году двери для пассажиров распахнут еще 9 станций.

Московское метро сейчас прирастает станциями, в основном, за счет строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). После того, как в декабре прошлого года был запущен участок из 10 станций от "Мневников" до "Каховской", пассажирам стал доступны 22 станции третьего метрокольца. Планируется, что к 2023 году оно замкнется полностью.

На севере города предстоит соединить участок от Савеловской до Электрозаводской. Между ними будет три станции – "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники". С Рижской можно будет переходить на одноименную станцию "оранжевой" Калужско-рижской радиальной линии. Платформа "Сокольники" БКЛ расположится около входа в парк "Сокольники", а до одноименной станции метро "красной" ветки будет организован пешеходный переход через липовую аллею.

С "Марьиной Рощи" БКЛ можно будет пересесть на салатовую ветку, а также на МЦД-2. Здесь, кстати, будут самые длинные в Москве эскалаторы. Их протяженность составит 130 м.

На восточном участке БКЛ уже готовы станции "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон" и "Кленовый бульвар". Этот участок сольется с бывшей Каховской линией: "Каховская" уже открыта, на очереди обновленные "Каширская" и "Варшавская".

Кроме того, станции "Электрозаводская", "Лефортово", "Авиамоторная" и "Нижегородская", которые сейчас работают в составе Некрасовской линии, будут переключены на БКЛ – и кольцо замкнется. Сейчас общая готовность БКЛ составляет 60%, передает портал mos.ru.

БКЛ станет самой протяженной кольцевой линией метро в мире – 70 км, где будет расположена 31 станция. Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что проходка тоннелей БКЛ уже завершена.