Из-за нового штамма расширяются меры оказания помощи пациентам

В столице наблюдается рост заболеваемости из-за массового распространения омикрон-штамма. В связи с этим учащаются вызовы медиков на дом, а время ожидания на горячей линии увеличивается.

В столичном департаменте здравоохранения сообщили, что при характерной для ОРВИ-заболеваний с высокой температурой тела (до 38 градусов) cимптоматикой можно обратиться по телефону за получением медпомощи к дежурному врачу поликлиники без предварительной записи или позвонить по 122.

В столичных поликлиниках сейчас усилен штат дежурных врачей. Они работают без выходных с 8 утра до 20 вечера. В день обращения принимают всех пациентов с ОРВИ. Расширена диагностика: кроме осмотров и консультаций с экспресс и ПЦР-тестированием, при наличии показаний лицо пройдет допобследования в виде анализа крови, ЭКГ и прочих.

На входе пациентам проводят бесконтактную термометрию, для пациентов с повышенной температурой тела и иными симтопамами ОРВИ проводят спецмаршрутизацию, нацеленную на разведение потоков от тех, кто явился в медучреждение с жалобами на другие заболевания.