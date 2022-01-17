С таким мир еще не сталкивался, уверяет ясновидящая

Популярная сибирская ведьма Елена Голунова ошарашила сенсационным прогнозом: эзотерик заявила, что всему человечеству предстоит пройти такие испытания, с которыми ранее мир не сталкивался. Провал приведет к гибели десятков людей.

Те, кто услышит сказанное и рассмотрит знаки Вселенной, получит шанс на спасение и продолжит свой путь в этом мире. А те, кто решит пренебречь и безответственно подойдет к проблеме, рискует уже навсегда отойти из царства живых, указала колдунья.

Ясновидящая пояснила, что довольно часто ей приходится общаться с духами – по делу профессии. И с представителями потустороннего мира колдунья, на регулярной основе контактирующая с миром потусторонним, нечасто может найти минутку, даже чтобы пообщаться с журналистами. Вполне возможно, что Елена живет на два мира – бывает, пообщается с духами, а потом уже переключится и на людей.

Между тем ведьма из Сибири вдруг решила выйти в медийное пространство, чтобы сделать невероятное пророчество. Видимо, предвиденное ей испытание, грозящее всему человечеству, окажется невероятно сереьезным, передает издание "Политика Сегодня".

О каком конкретном испытании идет речь, Голунова уточнять не стала. Однако и этого хватило, чтобы взволновать интернет-пользователей, взбудораженных неясным и туманным, однако вместе с тем грозным пророчеством, которое можно пережить, лишь поверив в силу Вселенной.

Не так давно неравнодушным людям удалось расшифровать пророчество известного американского мистика Эдгара Кейси, который однажды сделал предсказание о судьбе России на 2022-й год. Оказалось, что в лапах "непредсказуемого медведя" окажется судьба всего мира.