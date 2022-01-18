Курс рубля
- Курс рубля обрушился на фоне плачевных итогов встречи РФ с НАТО
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
Всем известно, что питание оказывает колоссальное влияние на организм человека и его состояние в течение дня. Выяснилось, что некоторые продукты могут негативно сказаться на режиме сна. В первую очередь, при приготовлении ужина стоит отказаться от мясных блюд, а также некоторых овощей.
Стоит отметить, что многие сидящие за здоровьем и фигурой люди стараются ужинать овощными салатами. Однако выяснилось: некоторые плоды способны взбодрить организм, что точно не является желаемым эффектом перед подготовкой ко сну.
К подобным овощам относятся томаты и баклажаны. Нельзя сказать, что тарелка овощного салата с такими ингредиентами будет иметь эффект чашечки кофе. Однако желание отправиться в объятия Морфея все же может серьезно снизиться.
Диетолог Елена Кален объяснила, что вместе с этими овощами в организм попадают вещества, которые придают человеку чувство бодрости. Также тонизирующими элементами богаты консервированные продукты, соленья, сыры с плесенью и авокадо.
Более того, при составлении меню на ужин из блюд лучше исключить сельдерей. Это растение обладает мочегонным эффектом, что негативно скажется на непрерывности сна. В итоге поутру человек может чувствовать себя разбитым и опустошенным. Внимательный подход к выбору блюд минимизирует такие риски.
Ранее "Утро" рассказывало, что означает внезапное пробуждение в определенное время, согласно китайским поверьям.
В ЕС заявили, что осенние переговоры не сдвинулись с мертвой точки