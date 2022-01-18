Какие продукты вызывают бессонницу: пересмотр меню поможет наладить режим сна

Какие продукты вызывают бессонницу: пересмотр меню поможет наладить режим сна
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Эксперт перечислила, от каких блюд лучше отказаться вечером

Всем известно, что питание оказывает колоссальное влияние на организм человека и его состояние в течение дня. Выяснилось, что некоторые продукты могут негативно сказаться на режиме сна. В первую очередь, при приготовлении ужина стоит отказаться от мясных блюд, а также некоторых овощей.

Стоит отметить, что многие сидящие за здоровьем и фигурой люди стараются ужинать овощными салатами. Однако выяснилось: некоторые плоды способны взбодрить организм, что точно не является желаемым эффектом перед подготовкой ко сну.

К подобным овощам относятся томаты и баклажаны. Нельзя сказать, что тарелка овощного салата с такими ингредиентами будет иметь эффект чашечки кофе. Однако желание отправиться в объятия Морфея все же может серьезно снизиться.

Диетолог Елена Кален объяснила, что вместе с этими овощами в организм попадают вещества, которые придают человеку чувство бодрости. Также тонизирующими элементами богаты консервированные продукты, соленья, сыры с плесенью и авокадо.

Более того, при составлении меню на ужин из блюд лучше исключить сельдерей. Это растение обладает мочегонным эффектом, что негативно скажется на непрерывности сна. В итоге поутру человек может чувствовать себя разбитым и опустошенным. Внимательный подход к выбору блюд минимизирует такие риски.

Ранее "Утро" рассказывало, что означает внезапное пробуждение в определенное время, согласно китайским поверьям.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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