Пользователи решили, что в такую погоду просто нереально выжить

В Сибирь пришли суровые морозы, привычные местным жителям. Один из интернет-пользователей поразил обитателей социальных платформ, выложив невероятную для западного обывателя фотографию. Он разбил яйцо и заварил лапшу быстрого приготовления. Еда через какое-то время застыла – на снимке яйцо висит на замерзшем желтке. Та же история с заледеневшей лапшой, из которой теперь не так-то просто вытащить вилку.

Пользователей Reddit изумила кажущаяся нереальной фотография, а многие и вовсе сравнили снимок с произведением искусства, придя в восторг от фотографии с застывшей в воздухе еды.

"Я могу показаться идиотом, но как человек выживает в такую ​​погоду, если кипяток мгновенно замерзает? Просто не кажется, что этого будет достаточно", "А мы привыкли называть морозом погоду, когда сопли замерзают в носу. Мокрые волосы после утреннего душа тоже весело бодрят на автобусной остановке по утрам", "Означает ли это, что мочеиспускание на открытом воздухе может быть смертельным?", "Да...Либо ты можешь на этом чему-то научиться, либо оно тебя просто убьет", "Невидимка обедает", "Не стоит недооценивать российское центральное отопление. Радиаторы там чертовски горячие, такие, что приходится открывать окна, чтобы впустить свежий морозный воздух, иначе придется умереть от перегрева зимой", – пишут пользователи в комментариях.

Впрочем нашлись и те, кто разъяснил впечатлительным умам, что за мгновение кипяток не превратится в лед, а потому фотография постановочная.

Ранее пользователи Reddit оценили фотографии российских городов, заявив, что не прочь отправиться в РФ.