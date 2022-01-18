Москвичи могут записаться к врачу через интернет, по телефону и лично в поликлинике

Москвичи могут записаться к врачу через интернет, по телефону и лично в поликлинике
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы. / АГН Москва
Жителям столицы предложили несколько способов попасть к нужному специалисту

Записаться на прием к врачу горожане могут разными способами, как онлайн, так и лично. Об этом со ссылкой на пресс-службу Департамента информационных технологий пишет АГН "Москва".

Так, когда помощь медиков нужна срочно, нужно набрать номер 103. Записаться на прием можно по телефону службы записи, которая работает круглосуточно: +7 495 539-30-00, а также по номеру 122 (Единая справочная медслужба). Сообщить о возникших с медицинской помощью проблемах круглосуточно можно по номеру +7 499 251-83-00. По всем вопросам, связанным с ковидом, москвичи могут позвонить на горячую линию +7 495 870-45-09, специалисты работают с 8 утра до 9 вечера.

Также жители столицы могут записаться к врачу онлайн. Для этого нужно зайти на сайты mos.ru либо emias.info или воспользоваться приложениями "Моя Москва", "Госуслуги Москвы", а также "ЕМИАС.ИНФО".

Лично выбрать дату приема у специалиста горожане могут в поликлинике на стойке информации либо воспользовавшись инфоматом.

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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