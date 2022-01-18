Объект движется со скоростью в 19,8 километра в час

Астрономы открыли астероид, столкновение которого с Землей имеет "максимальные" риски. Объект летом 2023 года приблизится к планете, указали представители NASA.

Речь идет об объекте 2022 AE1, обнаруженном 6 января 2022 года. Размер тела – примерно 70 метров, как у Тунгусского метеорита. Объект движется со скоростью 19,8 километра в секунда.

Низкая светимость создает проблемы в наблюдении за астероидом даже при помощи крупных телескопов. В первую неделю полнолуния его было практически невозможно обнаружить, передает МИР24.