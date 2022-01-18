Елбасы намекнул, что разобрался бы с бунтом по-другому

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев испытывает эмоции негативного характера, говоря о своем преемнике Касым-Жомарте Токаеве. Соответствующий вывод сделала физиогномист Светлана Филатова, проанализировав недавнее обращение Назарбаева к населению республики.

Впервые с начала беспорядков Назарбаев публично обратился к соотечественникам еще 18 января. Видеозапись уже опубликована на его канале в YouTube. Экс-президент заявил, что не покидал пределы столицы, где в настоящее время и находится. Вся полнота власти теперь у Касым-Жомарта Токаева, указал он.

Эксперт отметила, что бывший президент отклоняется, говоря о своем преемнике. Это свидетельствует о стрессе по неопределенному вопросу у самого Назарбаева. Вполне возможно, что ему не слишком нравится Токаев, либо он испытавает к действующему президенту своего рода неприязнь.

Физиогномист обратила внимание и на жесты Назарбаева: политик демонстрирует большие пальцы, раскрывая свое эго. Речь идет о некоем полужесте, выражающим презрение по отношению к действующему главе государства. Тем самым Назарбаев показывает, что "поступил бы по-другому". Либо обратившийся в видео политик видит в этом какую-то конкуренцию, либо осуждает своего преемника. Главным образом, Назарбаев дал понять, что в ситуации с протестами в Казахстане повел бы себя явно иначе, или же вообще не оказался в подобной ситуации, уточнила Филатова.

В ходе обращения Назарбаев поспешил выразить соболезнования семьям погибших в ходе протестов, заявив, что беспорядки вызваны для разрушения государственных устоев.