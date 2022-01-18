Недобрый знак: ураганный ветер сорвал крест с Софийского собора в Киеве
Шквалистый ветер в ночь на 18 января снес крест с собора Софии в центре украинской столицы. К счастью, обошлось без жертв. Позднее сообщили, что снесенный крест был обновлен на соборе лишь сорок два года назад – с тех пор ничего не менялось.
Заместитель главы национального исторического заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко сообщил, что в те годы реставраторы окутали кресты медным кровом, добавив в основу черный металл. Взаимодействие этих элементов на химическом уровне, заявил представитель музея, и стали причиной разрушения. Иными словами, погодные условия ускорили дальнейшую коррозию металла, на котором отсутствовал защитный слой – под медной оберткой не было прокладки.
Кириленко также заявил, что кресты можно восстановить лишь в теплый сезон. В настоящее время специалисты проводят обследование собора с куполами. Если остальным крестам грозят такие же последствия, реставраторы снимут их с крыши храма.
Похожий случай, вспомнили украинские журналисты, произошел еще в 1943 году. Однако тогда крест упал из-за попавшей в него молнии.
Известно, что в ночь на 18 января ветер в Киеве достиг 23 метров в секунду. Упавший крест доставили на проведение экспертизы. Представители национального заповедника "София Киевская" сообщили, что постоянно просматривают прогноз погоды. При прогнозировании синоптиками сильного ветра на территории ансамбля принимают меры, чтобы закрепить все возможное.
Ряд украинских медиа посчитали случившееся недобрым знаком, намекнув, что упавший крест может свидетельствовать о гневе небес, вызванным действиями властей.
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