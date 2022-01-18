Россиянам советуют возвращать такие находки хозяевам или в компетентные органы

Гражданин, который нашел чужой кошелек и не обратился в полицию с целью найти его владельца, считается виновным в краже. Об этом предупредили в пресс-службе Второго кассационного суда общей юрисдикции.

Отмечается, что соответствующее решение вынесено после рассмотрения дела москвички, нашедшей возле своего дома чужой кошелек с деньгами и документами. Обвиняемая средства потратила, а кошелек хранила дома, пока к ней не пришли правоохранители. В итоге суд признал женщину виновной в краже и назначил ей штраф в размере 25 тыс. руб. Кроме того, москвичка обязана вернуть потерпевшему потраченные 40 тыс.

Впоследствии эта гражданка пыталась добиться пересмотра вердикта и оправдать ее, утверждая, что кошелек она не крала, а нашла. Но суд ее доводы признал неубедительными, поскольку осужденная не предприняла никаких действий к тому, чтобы вернуть находку хозяину, а также "не сообщила об этом в полицию или в иной официальный орган", передает "Радио 1".

В судебной инстанции указали, что приговор женщине вынесен по статье "Кража с причинением значительного ущерба".