Курс рубля
- Курс рубля обрушился на фоне плачевных итогов встречи РФ с НАТО
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- Рублю предрекли максимально благоприятную ситуацию уже в начале 2022 года
Гражданин, который нашел чужой кошелек и не обратился в полицию с целью найти его владельца, считается виновным в краже. Об этом предупредили в пресс-службе Второго кассационного суда общей юрисдикции.
Отмечается, что соответствующее решение вынесено после рассмотрения дела москвички, нашедшей возле своего дома чужой кошелек с деньгами и документами. Обвиняемая средства потратила, а кошелек хранила дома, пока к ней не пришли правоохранители. В итоге суд признал женщину виновной в краже и назначил ей штраф в размере 25 тыс. руб. Кроме того, москвичка обязана вернуть потерпевшему потраченные 40 тыс.
Впоследствии эта гражданка пыталась добиться пересмотра вердикта и оправдать ее, утверждая, что кошелек она не крала, а нашла. Но суд ее доводы признал неубедительными, поскольку осужденная не предприняла никаких действий к тому, чтобы вернуть находку хозяину, а также "не сообщила об этом в полицию или в иной официальный орган", передает "Радио 1".
В судебной инстанции указали, что приговор женщине вынесен по статье "Кража с причинением значительного ущерба".
Елбасы заявил, что он никуда не уезжал
Решение территориального спора остается приоритетом для Токио