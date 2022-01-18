Пса пытаются найти уже целый месяц

Житель Москвы вот уже на протяжении месяца тщетно пытается найти свою собаку. Пес Зевс в последний раз был на даче в Чехове. Пропал после очередной прогулки.

Собака всегда бегала во время прогулок, но постоянно возвращалась к хозяину. Однако на этот раз Зевс не вернулся. Перебежал через реку в районе Попово и направился дальше в сторону деревни Колычево.

Мужчина принялся искать питомца по округе, однако без результатов. Шли недели, а Зевс все не появлялся. Алексей не исключает, что пес уже находится в чьих-то руках. Объявил вознаграждение в 250 тысяч рублей тому, кто найдет собаку, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Владелец полагает, что Зевса уже кто-то приютил, просто не хочет отдавать. А денежный стимул явно подстегивает людей, считает хозяин.