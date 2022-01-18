Преступник уже имеет судимость

Участник мошеннической группы, занимавшийся обманом пожилых граждан, задержан на территории Московской области. Об этом рассказали в МВД.

Как отмечает источник, неизвестный позвонил пенсионерке 82-летнего возраста, представившись ее внуком, которому необходимо 200 тысяч рублей. Попросил передать сумму другу. Подельник наведался к женщине, получил от нее деньги и скрылся.

Курьер задержан в Железнодорожном. Ранее судимый мужчина сообщил, что знал о преступной схеме действий. В отношении задержанного завели уголовное дело по статье 159 УК РФ, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".