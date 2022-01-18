Полиция задержала в Подмосковье укравшего у пенсионерки 200 тысяч рублей мужчину

Преступник уже имеет судимость

Участник мошеннической группы, занимавшийся обманом пожилых граждан, задержан на территории Московской области. Об этом рассказали в МВД.

Как отмечает источник, неизвестный позвонил пенсионерке 82-летнего возраста, представившись ее внуком, которому необходимо 200 тысяч рублей. Попросил передать сумму другу. Подельник наведался к женщине, получил от нее деньги и скрылся.

Курьер задержан в Железнодорожном. Ранее судимый мужчина сообщил, что знал о преступной схеме действий. В отношении задержанного завели уголовное дело по статье 159 УК РФ, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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