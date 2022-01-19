Как сохранить вес после диеты: советы врача

Как сохранить вес после диеты: советы врача
Фото: depositphotos.com
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Очень часто с трудом сброшенные килограммы быстро возвращаются

Вряд ли в России найдется много людей, которые никогда не сидели на диетах. Желание быть стройным и выглядеть привлекательно присуще каждому. К сожалению, иногда изнурительная борьба с лишними килограммами оказывается бесполезной. Сброшенный вес частенько возвращается на место в течение нескольких месяцев.

По словам опытного эндокринолога Виктора Жиляева, многие полные люди после того, как прощаются с лишними килограммами, испытывают своего рода "звездную болезнь". Им кажется, что, если от ненавистных килограммов удалось избавиться, значит и впредь это не будет проблемой.

Такое внутреннее ощущение приводит к тому, что люди начинают позволять себе лишнее и достаточно быстро снова набирают вес. После этого настроение человека серьезно ухудшается, некоторые даже впадают в депрессию.

Однако существует действенный лайфхак, который позволит не допустить такую ситуацию. По словам Жиляева, отличным способом замотивировать себя не есть лишнее является размещение на видном месте фотографий "до" и "после". Такое наглядное изображение достигнутых результатов позволит держать себя в руках.

Также важным является превращение правильного питания в образ жизни. Только в таком случае ненавистные килограммы никогда не вернутся.

Ранее "Утро" рассказывало, какое блюдо не стоит есть на завтрак.

Источник: Доктор 24 ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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