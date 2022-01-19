Престарелая дама рекомендует соблюдать режим сна

Американская долгожительница Элси Макдоналд , которой не так давно исполнился 101 год, рассказала, как добиться долголетия. Оказывается, что у старожил есть определенные правила, которые позволят прожить целый век.

Элси родилась еще в 1921 году, за несколько лет до Великой депрессии. Еще в детские годы переехала в штат Калифорния из Вашингтона. Пятнадцать лет проработала в школе в городе Корнинг, в 500 милях от Лос-Анджелеса. Затем долгие годы работала в местной библиотеке.

Макдоналд утверждает, что смогла дожить до таких преклонных лет, лишь меняя род своей профессиональной деятельности. За всю жизнь жительница Соединенных Штатов перепробовала массу разного рода вещей, которые ей помогли и позволили прожить долгие годы, утверждает Элси.

Сама почтенная американка утверждает, что смена деятельности здорово помогает. Еще большую роль играет собственная порядочность, которая должна быть у каждого человека. Макдоналд рекомендует не вмешиваться в посторонние дела, хорошо спать и не вставать ранним утром.

Элси признается, что всегда мечтала достичь символического столетия. Теперь дочки признаются, что и не знают, к чему теперь стремиться их почтенной матери. Врач сообщил, что у Макдоналд есть реальные шансы прожить еще целых четыре года. Наследницы Донна и Диана, которые сами уже не слишком молоды, уверены, что мама попытается это сделать, сообщает "Лента.ру".

Ранее журналисты раскрыли секрет долголетия Елизаветы II, которой через несколько месяцев должно исполниться уже 96 лет. Несмотря на почтенные годы, британский монарх до сих пор исполняет свои обязанности.