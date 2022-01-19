СК начал проверку из-за хищения скифского золота из Крыма

Ранее суд Амстердама постановил передать коллекцию Украине

Следственный комитет инициировал доследственную проверку по факту хищения экспонатов из скифского золота с территории Крымского полуострова. Об этом РИА "Новости" сообщил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Следователи собираются опросить круг лиц, имеющих отношение к вывозу коллекции из региона. Он отметил, что ряд чиновников не отдали указа передать ценности в музейный фонд России, передает телеканал "360"

Напомним, до присоединения Крыма к территории России в 2014 году скифское золото вывезли на выставку в Амстердаме. После референдума решался вопрос, кому принадлежит коллекция. В октябре прошлого года амстердамский суд постановил, что ценности будут переданы Украине. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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