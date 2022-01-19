Операторы службы 122 перезванивают не дождавшимся ответа москвичам

Операторы службы 122 перезванивают не дождавшимся ответа москвичам
Фото: www.mos.ru
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За год служба сделала более 150 тысяч ответных звонков

Операторы единой медицинской справочной службы 122 перезванивают абонентам, которые хотели вызвать врача на дом, но не дождались ответа на линии. С декабря 2020 года было совершено 152 тысячи таких ответных звонков.

Обзвон производится, когда снижается нагрузка на операторов. Автоматическая система сама выявляет оставшиеся без ответа звонки и добавляет их в специальную базу.

С 2020 г. через сервис под коротким номером 122 можно вызвать врача на дом, записаться к врачам, перенести или отменить прием, получить консультацию по поводу COVID-19 и другим вопросам.

Звонки, поступающие в службу 122, обрабатываются с помощью искусственного интеллекта. Виртуальный помощник записывает на прием к врачу или на исследование, предоставляет информацию, как прикрепиться к поликлинике или о правилах нахождения на карантине.

Сейчас в связи с распространением штамма коронавируса "омикрон" нагрузка на Единую медицинскую справочную службу возросла, время ожидания ответа оператора по телефону 112 увеличено. Поэтому москвичам с симптомами ОРВИ, состояние которых позволяет добраться до поликлиники самостоятельно, рекомендовано не вызывать доктора на дом, а сразу идти к дежурным врачам. Они принимают без предварительной записи.

Ранее главный инфекционист Москвы дала рекомендации, как лечиться от "омикрона" в домашних условиях.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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