Операторы службы 122 перезванивают не дождавшимся ответа москвичам

За год служба сделала более 150 тысяч ответных звонков

Операторы единой медицинской справочной службы 122 перезванивают абонентам, которые хотели вызвать врача на дом, но не дождались ответа на линии. С декабря 2020 года было совершено 152 тысячи таких ответных звонков.

Обзвон производится, когда снижается нагрузка на операторов. Автоматическая система сама выявляет оставшиеся без ответа звонки и добавляет их в специальную базу.

С 2020 г. через сервис под коротким номером 122 можно вызвать врача на дом, записаться к врачам, перенести или отменить прием, получить консультацию по поводу COVID-19 и другим вопросам.

Звонки, поступающие в службу 122, обрабатываются с помощью искусственного интеллекта. Виртуальный помощник записывает на прием к врачу или на исследование, предоставляет информацию, как прикрепиться к поликлинике или о правилах нахождения на карантине.

Сейчас в связи с распространением штамма коронавируса "омикрон" нагрузка на Единую медицинскую справочную службу возросла, время ожидания ответа оператора по телефону 112 увеличено. Поэтому москвичам с симптомами ОРВИ, состояние которых позволяет добраться до поликлиники самостоятельно, рекомендовано не вызывать доктора на дом, а сразу идти к дежурным врачам. Они принимают без предварительной записи.

Ранее главный инфекционист Москвы дала рекомендации, как лечиться от "омикрона" в домашних условиях.