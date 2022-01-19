Некоторые решили, что вселенная подталкивает нашу страну к активным действиям

Жители Кемеровской области стали свидетелями необычного явления. В небе над городом Гурьевск появился яркий световой крест. Удивительной красоты закат окрасил небеса над местным храмом. На фоне ярко-розового неба был отчетливо виден огненный крест. Некоторые даже разглядели в необычном явлении таинственный силуэт с распростертыми руками.



Небесное событие привлекло внимание интернет-пользователей. Многие пытаются разгадать таинственное послание и предлагают свои варианты. Большинство склоняются к тому, что изображение креста появилось над многострадальным Кузбассом, чтобы защитить его от возможных новых бед.

При этом нашлись и те, кто решил: подобного рода явления – это непосредственный призыв к действию. Мол, России пора "воспрянуть ото сна" и утвердить свои позиции на международной арене. Один комментатор и вовсе написал, что пришло время освобождать Украину от киевского режима.

"Знак свыше, что данная территория осенена крестным знамением", "Дай-то Бог, чтобы сей Крест уберег многострадальный Кузбасс от новых бед... От пожаров страшных, от шахтерских трагедий!", "Благословение Бога и вселенной. Да будет так!", "Это знак, братья славяне, пора идти в крестовый поход!", "Пора освобождать Окраину", – пишут комментаторы.



Впрочем, эксперты объясняют, что данное явление – это обычное гало, и ничего мистического в нем нет.

Любопытно, что накануне в Киеве произошло очень странное и леденящее душу событие. Шквалистый ветер снес крест с собора святой Софии. Многие усмотрели в этом весьма дурной знак.