Торговые комплексы Москвы закрывают за несоблюдение антиковидных мер

Еще один ТЦ могут закрыть на 3 месяца из-за нарушения масочного режима продавцами и покупателями

Торговый комплекс "Трамплин" на западе Москвы могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

Во время контрольного рейда сотрудники организации обнаружили, что в ТК "Трамплин" по адресу ул. Ярцевская, д. 25а не соблюдаются санитарные предписания, объявленные из-за эпидемии коронавируса.

"Сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты. Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом – на подбородке, что также является нарушением",

– приводит АГН "Москва" слова Поплавского.

За такие нарушения юрлицо могут оштрафовать на 300 тыс.рублей. Размер штрафа может быть увеличен до 1 млн рублей или может быть принято решение о закрытии магазина сроком до 3 месяцев, если выяснится, что халатное отношение к санитарно-эпидемиологическим нормам привело к причинению вреда здоровью человека.

Накануне аналогичные нарушения были выявлены в ТЦ "Каширский двор". Ему тоже грозит закрытие на 90 суток.