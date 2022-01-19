Будущее нашей страны выглядит весьма печально

Многим кажется, что в последние годы Российская Федерация начинает постепенно укреплять свои позиции на международной арене. Самым мощным поводом для оптимизма стало триумфальное возвращение Крымской республики в родную российскую гавань. Однако, по мнению некоторых медиумов, уже в ближайшее время наша страна может развалиться. Таким неутешительным прогнозом перед своей смертью поделился один из основателей спецгруппы экстрасенсов при Главном управлении охраны Российской Федерации.



По словам генерал-майора Бориса Ратникова, уже в течение ближайшего десятилетия нашу страну могут ждать испытания, которые приведут к страшной катастрофе. При общении с тонкими материями генералу удалось узнать, что уже в 2030-м году на карте мира может не оказаться России как целостного государства, пишет РИА ФАН.

Покойный медиум считал: беда русского народа заключается в том, что он слишком близко к сердцу принимает всевозможные трагедии и испытания, которые посылает ему вселенная. В других странах значительно спокойнее относятся к социальным проблемам и политическим перипетиям. А вот русские люди очень остро на все реагируют.

Впрочем, перед своей смертью в конце 2020 года Ратников подчеркнул, что Российскую Федерацию еще можно спасти. Главной задачей является преобразование народа. Все люди должны поработать над собой, очистить голову от злых помыслов и задуматься о спасении души.

Ранее известная ведьма из Сибири Елена Галунова предрекла всему человечеству страшную катастрофу.