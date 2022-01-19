Экс-гарант неожиданно отреагировал на решение судьи

Бывший президент Украины Петр Порошенко исполнил гимн своей страны в ходе судебного заседания. Политик проходит в качестве фигуранта по делу о государственной измене.

На видео экс-глава государства распевает гимн Украины перед журналистами, которые вплотную стоят к обвиняемому, снимая происходящее на камеру. Рядом с лидером "Европейской солидарности стоит супруга Марина – Порошенко постоянно появляется с ней на публичных мероприятиях.

Заседание проходит в Печерском районном суде Киева. В отношении политика избрана мера пресечения в виде личного обязательства по делу о государственной измене - глава "Евросолидарности" должен сдать паспорта, которыми пользуется для выезда за границу. Порошенко обвиняется не только в государственной измене, но и в содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, несмотря на факт отсутствия подобного статуса у сил ЛДНР в украинском законодательстве.

Как пишет РИА

Ему грозит 15 лет тюремного заключения.Обвинение также намеревалось арестовать и самого экс-президента с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллиона долларов. В понедельник суд приступил к рассмотрению этого ходатайства прокуратуры.Выйдя из здания после оглашения решения, Порошенко заявил, что рано праздновать победу, потому что "безумный сценарий Зеленского еще не окончен".Возглавляемая им партия "Европейская солидарность" считает происходящее политическими репрессиями.



Экс-президент Украины Петр Порошенко заснул в ходе заседания Печерского суда Киева, где ему 17 января избирают меру пресечения по делу о госизмене. Политик закрыл глаза и опустил голову на руку прямо во время выступления своего адвоката.



Новость дополняется.