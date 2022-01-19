Конспирологи увидели странности в поведении экс-президента

После потрясений, обрушившихся на Казахстан в начале января, в стране пошли слухи о двойнике и даже технологиях дипфейка на видео, в котором бывший глава государства Нурсурлтан Назарбаев обратился к соотечественникам. На ролике скептики обратили внимание на заторможенность и отсутствие эмоций в речи политика, заявив, что видео состоит из монтажных склеек.

Кое-кто из зрителей заподозрил, что елбасы уже давно покоится на кладбище, а сам ролик снят до Нового года. Любопытно, каким образом тогда Назарбаев мог предсказать народный бунт в Казахстане.

Видео опубликовано 18 января. 81-летний пенсионер сообщил, что никуда из Казахстана не выезжал и остался дома, в столице. Свои полномомочия он передал Касым-Жомарту Токаеву еще в 2019 году, с тех пор находится на заслуженном отдыхе. Сторонники конспирологии уверены, что, раз елбасы с трудом удавалось произносить такие фразы – дело нечисто. В комментариях многие принялись уверять, что на видео выступает самый настоящий двойник бывшего президента.

"Почему медленно говорит, руки дрожат? "У человека речь после инсульта как будто, боюсь, что все проще", "У меня вопрос, почему так плотно стоят флаги и какой за окнами пейзаж, это Цюрих или Лондон?", "То ли китайские умельцы-аниматоры пособили, то ли двойника вытащили...", "Все лгут! Доверия нет никому! Будем наблюдать дальше", "Дипфейк, 100%. Все эти недели носились, искали у кого технологию купить", – пишут в комментариях.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский также выражал уверенность, что Назарбаева давно нет в живых.