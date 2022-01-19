Страдания метеопатов легко облегчить

Физики советуют поводить по телу и голове обыкновенным магнитом с холодильника, если вы чувствуете себя неважно во время магнитных колебаний. Механизм прост: имеющие электрозаряд эритроциты под действием магнита приобретают овальную форму, что облегчает их циркуляцию по сосудам и улучшает тем самым состояние организма.

Более того, в этот момент от стенок сосудов отлипают отложения холестерина. Однако есть важное правило: магнит не должен быть в виде браслета или кольца. В противном случае возникнет и другое, вредное движение заряженных частиц. Нельзя носить магнит и на постоянной основе.

В лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН сообщили о магнитной буре, которая началась еще в ночь на 19 января. Возмущение геомагнитного поля продолжалось шесть часов – с 03:00 до 09:00 утра по московскому времени. В момент пика буря доходила до уровня G2, что сопоставимо со средним уровнем воздействия. К полудню земная магнитосфера находилась в возбужденном состоянии.

Как отмечает источник, произошедшие в ночь на 19 января геомагнитные колебания стали четвертой бурей за пятидневный период. Однако, утверждают ученые, магнитные бури уровня G1 или G2 практически незаметны для человеческого организма.

Однако главный специалист метеорологического центра "Фобос" Михаил Леус указал в социальных сетях, что в таких явлениях необходимо прислушаться к организму и состоянию своего здоровья. Эксперт пояснил, что Солнце, в январский период демонстрировавшее минимальную активность, начало активизироваться, что и подтверждается перманентными геомагнитными колебаниями Земли за последние несколько дней. Лишь за последние пять суток наблюдалось целых четыре бури, две из которых оказались средними.