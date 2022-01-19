ФСБ задержала замминистра транспорта Токарева по делу о коррупции

ФСБ задержала замминистра транспорта Токарева по делу о коррупции
Фото: uwe umstatter / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Высокопоставленный чиновник может быть связан с мошенничеством в особо крупных размерах

Федеральная служба безопасности задержала заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева. В здании Минтранса сейчас проходит выемка документов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

"Знаю только, что он написал на увольнение еще до Нового года и в Минтрансе не появлялся", - сказал изданию знакомый замминистра.

Его слова подтвердил бывший коллега по ведомству.

Ранее информация о задержании Токарева появилась на странице телеграм-канала "Коварная колея". Этот же аккаунт на прошлой неделе писал о возможной отставке чиновника, связав ее с ситуацией вокруг банкротства ООО "Спецтрансстрой" – одного из крупнейших подрядчиков РЖД.

Отмечается, что с 2016 по 2018 год Токарев являлся первым заместителем гендиректора данной компании.

В ноябре 2021 г. стало известно об обысках в структурах экс-главы "Спецтрансстроя" и бывшего замруководителя Минстроя Юрия Рейльяна, которого, по данным РБК, задержали в конце октября по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Позже Рейльяна арестовали и отправили в Иркутск для проведения следственных действий.

Как указывает РЕН-ТВ, Токарев действительно задержан задержан по делу о событиях 5-летней давности – хищениями в "Спецтрансстрое".

Источник: РБК ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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