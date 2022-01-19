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Федеральная служба безопасности задержала заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева. В здании Минтранса сейчас проходит выемка документов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
"Знаю только, что он написал на увольнение еще до Нового года и в Минтрансе не появлялся", - сказал изданию знакомый замминистра.
Его слова подтвердил бывший коллега по ведомству.
Ранее информация о задержании Токарева появилась на странице телеграм-канала "Коварная колея". Этот же аккаунт на прошлой неделе писал о возможной отставке чиновника, связав ее с ситуацией вокруг банкротства ООО "Спецтрансстрой" – одного из крупнейших подрядчиков РЖД.
Отмечается, что с 2016 по 2018 год Токарев являлся первым заместителем гендиректора данной компании.
В ноябре 2021 г. стало известно об обысках в структурах экс-главы "Спецтрансстроя" и бывшего замруководителя Минстроя Юрия Рейльяна, которого, по данным РБК, задержали в конце октября по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Позже Рейльяна арестовали и отправили в Иркутск для проведения следственных действий.
Как указывает РЕН-ТВ, Токарев действительно задержан задержан по делу о событиях 5-летней давности – хищениями в "Спецтрансстрое".
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