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В России пик заболеваемости новым штаммом "омикрон" может наступить в течение ближайших двух недель. С таким прогнозом выступил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.
Эксперт заметил, что до своего пика "омикрон" в РФ может добраться и раньше указанного срока, а затем он начнет отступать.
Вирусолог подчеркнул, что свой прогноз он делает исходя из опыта других стран, передает "Радио 1".
"В тех, где раньше началось, уже сейчас достигнут пик. У нас немного позже началось, значит немного позже будет пик", – пояснил Альтштейн.
Ранее эпидемиолог Татьяна Руженцова заявила, что у новой мутации COVID-19 "омикрон" могут появиться присущие только России особенности.
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