Россиян предупредили о пике заболеваемости "омикроном"

Наша страна немного запаздывает по сравнению с другими государствами

В России пик заболеваемости новым штаммом "омикрон" может наступить в течение ближайших двух недель. С таким прогнозом выступил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

Эксперт заметил, что до своего пика "омикрон" в РФ может добраться и раньше указанного срока, а затем он начнет отступать.

Вирусолог подчеркнул, что свой прогноз он делает исходя из опыта других стран, передает "Радио 1".

"В тех, где раньше началось, уже сейчас достигнут пик. У нас немного позже началось, значит немного позже будет пик", – пояснил Альтштейн.

Ранее эпидемиолог Татьяна Руженцова заявила, что у новой мутации COVID-19 "омикрон" могут появиться присущие только России особенности.

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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