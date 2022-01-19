Наша страна немного запаздывает по сравнению с другими государствами

В России пик заболеваемости новым штаммом "омикрон" может наступить в течение ближайших двух недель. С таким прогнозом выступил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

Эксперт заметил, что до своего пика "омикрон" в РФ может добраться и раньше указанного срока, а затем он начнет отступать.

Вирусолог подчеркнул, что свой прогноз он делает исходя из опыта других стран, передает "Радио 1".

"В тех, где раньше началось, уже сейчас достигнут пик. У нас немного позже началось, значит немного позже будет пик", – пояснил Альтштейн.

Ранее эпидемиолог Татьяна Руженцова заявила, что у новой мутации COVID-19 "омикрон" могут появиться присущие только России особенности.