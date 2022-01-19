Как животное попало на строящийся объект, неизвестно

В Люберцах дрон заснял на крыше недостроенной многоэтажки ЖК "Облака" отдыхающую собаку. Соответствующим видеороликом поделился в интернете его автор Виталий Д.

По его признанию, сам он заметил пса только при просмотре уже готового видео.



"Собака лежит на крыше ... это довольно странно", – прокомментировал один из пользователей увиденное зрелище.

Как животное оказалось на крыше и каким образом оттуда будет спускаться, осталось загадкой. Тем не менее, собака выглядит абсолютно уверенной в себе. Лишь на миг ее побеспокоил пролетающий мимо дрон.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", вероятно, доступ на крышу здания открыт из-за того, что дом еще не сдан в эксплуатацию.