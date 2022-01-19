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В Люберцах дрон заснял на крыше недостроенной многоэтажки ЖК "Облака" отдыхающую собаку. Соответствующим видеороликом поделился в интернете его автор Виталий Д.
По его признанию, сам он заметил пса только при просмотре уже готового видео.
"Собака лежит на крыше ... это довольно странно", – прокомментировал один из пользователей увиденное зрелище.
Как животное оказалось на крыше и каким образом оттуда будет спускаться, осталось загадкой. Тем не менее, собака выглядит абсолютно уверенной в себе. Лишь на миг ее побеспокоил пролетающий мимо дрон.
Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", вероятно, доступ на крышу здания открыт из-за того, что дом еще не сдан в эксплуатацию.
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