В Люберцах на крыше многоэтажки обнаружили отдыхающую собаку - видео

Как животное попало на строящийся объект, неизвестно

В Люберцах дрон заснял на крыше недостроенной многоэтажки ЖК "Облака" отдыхающую собаку. Соответствующим видеороликом поделился в интернете его автор Виталий Д.

По его признанию, сам он заметил пса только при просмотре уже готового видео.

"Собака лежит на крыше ... это довольно странно", – прокомментировал один из пользователей увиденное зрелище.


Как животное оказалось на крыше и каким образом оттуда будет спускаться, осталось загадкой. Тем не менее, собака выглядит абсолютно уверенной в себе. Лишь на миг ее побеспокоил пролетающий мимо дрон.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", вероятно, доступ на крышу здания открыт из-за того, что дом еще не сдан в эксплуатацию.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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