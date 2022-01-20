Огромный белый пес влюбился в парня своей хозяйки и отказался обращать на нее внимание - видео

Огромный белый пес влюбился в парня своей хозяйки и отказался обращать на нее внимание - видео
Фото: pixabay.com
Девушка поделилась забавным роликом в Сети

В отличие от людей животные всегда действуют по распоряжению своего сердца. Если псу приглянулся какой-то человек, он не станет хитрить и будет демонстрировать свое особое расположение всем видом. Так поступил и огромный белоснежный самоед, который несмотря на наличие хозяйки, большую часть своей любви решил подарить ее молодому человеку.

Стоит отметить, что девушку такое положение дел явно не обрадовало. Она явно очень любит своего пса и не чужда чувству ревности. Так, хозяйку до глубины души расстроило решение дорогого сердцу пса отдать предпочтение ее парню. В социальной сети россиянка разместила видеоролик, на котором продемонстрировала, как очаровательный самоед относится к ней и к ее возлюбленному.

Оказалось, что псинка даже не утруждает себя тем, чтобы проводить любимую хозяйку на работу. В то время, когда девушка собирается покидать квартиру, пушистая тушка как ни в чем не бывало продолжает спать в обнимку с ее молодым человеком.

А вот когда парню наступает время идти на работу, хвостатый "предатель" тут как тут. Самоед всем своим видом демонстрирует расстройство от предстоящего расставания с молодым человеком и от души обнимает его на прощание.

@wowsamoyed А ведь этого пип.пип.пип. Я люблю больше !😠 #пэт_комедия #жиза #деньпитомца #неидеальный_питомец #моменткогда #покажи_своего_зверя #юморвокругнас #согрейлапки ♬ оригинальный звук - dzllnaa

Ранее "Утро" делилось забавным видеороликом с отчаянным котенком, решившим атаковать огромного добермана.

Источник: Tik-Tok ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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