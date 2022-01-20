С активистов "Ивановской горки" потребовали 14 млн рублей компенсации

Истец намерен взыскать убытки за вынужденный простой и злоупотребление правом активистами

В Бутырский районный суд Москвы поступил иск от ООО "Управляющая компания "Деловой мир" к Закревской И.В. о взыскании с нее 13 958 586, 65 рублей в качестве компенсации убытков. По утверждению истца, женщина подает в разные суды столицы заведомо необоснованные жалобы, цель которых – помешать реализации согласованного всеми инстанциями строительного проекта.

Речь о реконструкции построенного в 1938 году здания по адресу: Москва, Колпачный пер., вл.9а, стр.1. УК "Деловой мир" является арендатором земельного участка, где расположено здание, и заказчиком проектной документации по реконструкции. В советские времена там располагался Институт международного рабочего движения, а в 1990х разместился бизнес-центр. Помещение не ремонтировалось как минимум последние 30 лет и порядком обветшало.

ООО "УК Деловой мир", принадлежащее компании "Правда реал эстейт оппортьюнити корпорейшн", заказало проект реконструкции, согласно которому по указанному адресу должно появиться новое офисное здание с подземной парковкой. При этом границы новой постройки, ее высота и функциональное назначение будет сохранены (иллюстрации к проекту опубликованы на сайте).

Однако группа лиц, называющих себя активистами "Ивановской горки", среди которых и Ирина Закревская, выступила против строительных работ по указанному адресу.

"В целях блокирования реализации проекта Закревская И.В. вместе с другими активистами в течение 2020-2021 гг. обращалась в суд с заведомо необоснованными административными исковыми заявлениями, сопровождаемыми многочисленными ходатайствами (в том числе, о применении мер предварительной защиты)",

– рассказали в УК "Деловой мир".

В общей сложности Закревская и другие активисты подали в различные суды города Москвы 11 исков и заявили 14 ходатайств о мерах, блокирующих реализацию проекта. Все исковые требования судом первой инстанции были отклонены. Активисты с решением не согласились и подали апелляции. Из них пока рассмотрено пока только две, вердикт оставлен в силе.

История тянется с 2020 года. Все это время застройщик не может приступить к реализации проекта и терпит убытки. Слушания в Мосгорсуде и так назначаются не быстро, а Закревская, по мнению представляющего интересы "Делового мира" Арбитражного фонда "Правда", еще и намеренно затягивает процесс.

В частности, апелляционная жалоба на решение об отказе в иске, поданная административным истцом по делу № 02а-120/2021 еще в мае 2021 года и назначенная к рассмотрению на ноябрь, была снята с рассмотрения в Мосгорсуде, поскольку буквально за несколько дней до этого Закревская подала в Бутырский суд замечания на протокол судебного заседания от 22 марта. В итоге замечания на протокол были отклонены судом, но рассмотрение апелляции оказалось сорвано.

ООО "Управляющая компания Деловой мир" не сомневается в положительном исходе дел, находящихся в производстве судов первой и апелляционной инстанций. Вся документация, на основании которой планируется проведение работ по реконструкции здания, составлена и согласована в полном соответствии с требованиями закона. Раздел, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, расположенных вблизи земельного участка, на котором планируется проведение работ, также получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Но и просто годами ждать окончания всех судебных процессов в УК "Деловой мир" не намерены. Там подсчитали ущерб и решили потребовать от активистки возмещения. Сумма набежала внушительная: срыв сроков по проекту плюс судебные издержки эксперты оценили почти в 14 млн рублей.