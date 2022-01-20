Умы человечества уже придумали, как спасти планету

В преддверии наступления второго тысячелетия человечество охватил небывалый ажиотаж: программисты опасались компьютерных ошибок, вызванных сменой даты, поскольку во многих программах годы обозначались лишь двумя последними цифрами (к примеру, не 1986, а 86). А кто-то решил, что "нулевому" не суждено стать високосным годом. Конспирологи считали, что техника вдруг выйдет из строя, банкоматы начнут поливать деньгами, а самолеты попадают с неба.

Схожий прогноз вдруг стали давать по поводу 2038-го года. В Сети для этого даже кто-то придумал специальный термин: "Цифровой конец света". По определенным расчетам, произойдет он не первого, а 19 января – ровно через шестнадцать лет.

Программисты утверждают, что в этот день компьютеры, работающие на 32-битных системах, "устанут" из-за того, что у них закончится набор цифр, позволяющих вести отсчет времени. А для решения проблемы нужно за оставшиеся годы перевести весь цифровой мир на 64-битные устройства, которые еще отсчитают человечеству почти 300 миллионов лет.

Ошибка вспыла неожиданно: нашумевший несколько лет назад клип Gangnam Style" набрал на YouTube за 2,14 миллиарда просмотров, а затем сбился. Оказалось, что для сервера 2,147,483,647 – максимально отображаемое число. А 32-битные операционные системы высчитывают время в секундах от 1 января 1970 года – так уж решили в свое время разработчики операционной системы UNIX , одной из основных платформ для интернет-узлов. Дело в том, что 2,147,483,647 секунд после этой даты – как раз 19 января 2038 года. Что именно произойдет в этот момент – неизвестно.