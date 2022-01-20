До конца света осталось всего несколько лет

Человечество постоянно находится в поисках ответов на философские вопросы о будущем нашей планеты и всего живого. Высказываются разные версии относительно конца света. Когда наступит Судный день и наш мир погрузится во мрак Апокалипсиса? Эксперты назвали точную дату.

По одной из версий, всего через два года начнется Страшный суд. Специалисты уверены, что 8 апреля 2024 года семь библейских ангелов вступят на грешную Землю, чтобы ознаменовать собой приближающийся конец света. Подобный сценарий описан в пророчествах Иоанна Богослова.

По мнению экспертов, уже 23-25 сентября 2025 года придет конец всему человечеству. Во время Апокалипсиса все будет уничтожено. Сам Господь будет судить людей, чтобы отделить праведников от грешников.

На самом деле существуют и более очевидные причины гибели человечества. Вероятный конец света может быть связан не только с Божественной волей, но и мирскими проблемами. Возможные сценарии апокалипсиса ранее раскрыл футуролог Карим Джебари.

Не меньшего внимания заслуживают и предсказания выдающегося ученого Стивена Хокинга. Он считал, что конец света может наступить из-за восстания роботов. По мнению физика, в какой-то момент искусственный интеллект захочет получить независимость от людей.