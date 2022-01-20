Забавный видеоролик произвел фурор в Сети

Домашние любимцы зачастую становятся причиной появления бесконечных комических ситуаций, о которых хозяева любят рассказывать родным и друзьям. В эру интернета у них также есть возможность поделиться забавными зарисовками из жизни любимцев с многочисленными пользователями Сети. Например, история знакомства очаровательного котика с активным и уверенным в своей неотразимости попугаем привлекла огромное внимание общественности.



Нв кадры попал момент, когда пушистый зверек еще готов был наладить контакты с новым знакомым. Котик активно обнюхивал попугая и даже, казалось бы, хотел чмокнуть его в "нос". Однако целоваться с жестким клювом птицы оказалось не так уж и приятно.

После того, как пернатый несколько раз клюнул мохнатого товарища в нос, все желание общаться у последнего отпало. Котик был очень удивлен таким необычным поведением нового знакомого. От испуга пушистик даже присел на задние лапки. Передние он в ужасе прижал к мохнатому животику и с неодобрением посмотрел на попугая. Стоит отметить, что пернатого такое развитие событий абсолютно не смутило. Он вскользь бросил взгляд на рыжего приятеля и пошел дальше по своим делам.

Ранее "Утро" делилось забавными кадрами с отчаянным котиком, который решился напасть на огромного добермана. Несмотря на все потуги пушистого комочка быть замеченным, огромный пес не особо на него отреагировал и пару раз даже зевнул от скуки.