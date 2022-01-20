В Москве организовано три профильных горячих линии для помощи жителям

В Москве организовано три профильных горячих линии для помощи жителям
Фото: www.mos.ru / М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Система социальной защиты перестроена так, чтобы горожане старшего возраста, находящиеся на самоизоляции, могли оперативно получить необходимую помощь

Пожилые москвичи и люди с хроническими заболеваниями, которым рекомендовано находиться дома в связи с распространение коронавируса, могут обратиться за помощью в колл-центр социального развития. За последнее время диспетчеры горячей линии приняли и оформили 573 тысячи заявок на 724 тысячи услуг.

По телефону +7 495 870-45-09 оказавшиеся на самоизоляции люди старшего возраста могут попросить купить им продукты, лекарства, товары первой необходимости. Заявки принимаются ежедневно с 08:00 до 21:00.

Для москвичей с нарушениями слуха действует неголосовой центр помощи "Говори руками". Здесь принимают вопросы, связанные с COVID-19, консультируют и помогают в сурдопереводе. На номер +7 926 870-44-44 можно отправить сообщение, в том числе через мессенджеры, или написать на электронную почту: GovoriRukami@mos.ru.

Кроме этого, в Москве работает психологический онлайн-чат Don’t panic. Чтобы обратиться за поддержкой к специалисту, нужно кликнуть на всплывающее окошко в нижнем правом углу на сайте msph.ru и написать сообщение. Поделиться своими тревогами можно анонимно. К услугам москвичей и круглосуточный телефон неотложной психологической помощи: 051 (с городского телефона) или +7 495 051 (с мобильных устройств).

Для горожан, которые хотят помочь в борьбе с COVID-19, работает горячая линия для доноров плазмы. Переболевшие коронавирусом люди, желающие сдать кровь, могут позвонить с 09:00 до 19:00 по номеру +7 495 870-45-16 и записаться. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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