Новым пользователям социальной карты москвича нужно обратиться в МФЦ

Пользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте Москвы и пригородных электричках отныне смогут оба родителя многодетных семей. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.

Ранее только один родитель в семье, где трое и более детей, имел льготу в виде бесплатного проезда. Теперь и второй родитель может обратиться в центр госуслуг "Мои документы", чтобы оформить карту москвича, которую можно будет использовать для бесплатного прохода через транспортные турникеты.

Еще одно нововведение: дети из многодетных семей теперь смогут ездить в общественном транспорте бесплатно до 18 лет независимо от того, учатся они или нет. Ранее льгота распространялась только на детей до 16 лет и продлевалась до 18 лет, если ребенок продолжал посещать образовательное учреждение. Детям право бесплатного проезда по социальной карте продлится автоматически, никуда специально обращаться не нужно.

Карта москвича – это полноценная банковская карта с бесплатным обслуживанием, с помощью которой можно получать пенсию и социальные пособия. Их обладатели также могут получать скидки в магазинах, кафе и т.п.

Заказать социальную карту москвича и отслеживать ее готовность можно онлайн.