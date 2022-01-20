Развивающиеся цифровые сервисы делают горожан проще и комфортнее

Приложение "Парковки Москвы" стало платиновым призером престижной международной премии цифровых коммуникаций AVA Digital Awards 2022 в номинации "Приложение для информации"‎. Эксперты изучили сервис с точки зрения удобства, функциональности и простоты для пользователей и дали ему высокую оценку.

"Приложение “Парковки Москвы” – это самый удобный способ оплатить парковку. С его помощью организовано понятное и эффективное взаимодействие с жителями",

– прокомментировал получение награды заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Приложение скачали уже более 5 млн раз. Сейчас среди его пользователей появились и жители Санкт-Петербурга: в конце 2021 года столичный сервис в тестовом режиме запущен в городе на Неве.

Премия AVA Digital Awards была основана в США, вручается с 1994 года.

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