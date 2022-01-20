Глава РБ сам решил съездить в Сибирь, не дожидаясь приглашения российского лидера

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что просил российского коллегу Владимира Путина взять его с собой на отдых в Туву, однако так и не получил приглашения. Об этом белорусский лидер рассказал во время встречи с губернатором Республики Тува Владиславом Ховалыгом в Минске 20 января.

По словам Лукашенко, он знает, что природа в Туве сказочная, не зря Путин проводит там отпуск.

"Я его часто упрекаю: "Ну что ты, махнул туда, а меня в очередной раз забыл забрать с собой?". А он говорит: "Слушай, ну ты мог бы и сам туда слетать",

– рассказал Батька. Он надеется, что все же сможет вскоре лично увидеть красоты Тувы, которыми пока восхищался только в кино и на картинках. Видео опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".

О любви Путина к российскому таежному краю известно давно. Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, уроженцем тем мест, он старается каждое лето хоть несколько дней проводить в условиях дикой природы Тувы. Кадры, которые появляются после такого отпуска президента РФ, впечатляют даже иностранцев.