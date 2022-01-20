Из пушистика получился отличный вратарь

Маленькие хвостатые питомцы – настоящий антистресс для их хозяев. Наблюдать за необычным поведением котиков и щенят можно вечно. Например, маленький черно-белый котенок, возомнивший себя матерым футболистом, снискал почет и уважение на просторах интернет-пространства.



Судя по всему, котик изначально проявлял большое внимание к футбольным мячам. Скорее всего, именно этим можно объяснить, что любящие хозяева приобрели для него мини-футбольную сетку и даже порадовали пушистика ковриком в виде футбольного поля.

Любимец семейства явно предпочитает проводить время, валяясь на мягком зеленом ковре. При этом хозяева не забывают проводить регулярные "тренировки" со своим питомцем. Пушистому хвостику досталась важная роль вратаря. Стоит отметить, что котенок отлично справляется со своей задачей. Даже получше некоторых "двуногих футболистов".

Оба мячика, которые хозяева пытались забить в ворота, были с особым изяществом отбиты хвостатым вратарем. Мастерство маленького котенка привело в восторг пользователей Сети, которые от души засыпали его комплиментами.

К слову, недавно "Утро" делилось видеороликом, на котором перепуганный кот впал в ступор после знакомства с самоуверенным и наглым попугайчиком.