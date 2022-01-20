Журналисты из РФ зашли в магазин и сравнили стоимость продуктов

В начале января в Казахстане чуть не случился госпереворот. Массовые акции протеста начались из-за повышения цен на газовых автозаправках. Российские журналисты заглянули на АЗС, в магазины, заглянули в коммунальные платежки жителей соседней республики и удивились – чем недовольны люди.

Литр сжиженного газа на заправках в Казахстане снова подешевел. Сейчас он стоит 50 тенге (8,7 рубля). В России владельцам автомобилей с газовыми двигателями это удовольствие обходится в 27-28 рублей, сообщают корреспонденты "МК". Литр бензина АИ-95 в РК стоит 213 тенге (36,7 рубля), в РФ – 51-52 рубля.

В сетевом продуктовом магазине лежат багеты за 170 тенге (30 рублей в пересчете), батоны за 127 тенге (22 рубля), "Бородинский" за 119 тенге (20,5 рубля). Но есть и "социальные" буханки – по 83 тенге (14,5 рубля).

Куриные яйца в Казахстане стоят, если сразу писать в рублях, – 59 руб. десяток в магазине и 8 руб. за штуку у частника. Литр молока в пакете – 50 рублей, домашнее – 70 рублей.

Репчатый лук в разгар зимы стоит 15 руб./кг, картофель 20 руб./кг. Огурцы и апельсины сейчас стоят одинаково – чуть больше 120 рублей.

Мясо "кусается": курятина идет в среднем по 222 рубля за килограмм, говядина – 359 рублей. Чтобы снизить цены и наполнить мясом внутренний рынок, местные власти на полгода приостановили экспорт живого скота, предназначенного для дальнейшей переработки.

Коммунальные платежи за двухкомнатную квартиру в Алматы в зимний сезон составляют 3,5 тыс.руб. в месяц, содержание частного дома с газовым отоплением обходится в 5 тыс.рублей.

При этом средняя зарплата в Алматы, по словам жителей, составляет 120-190 тысяч тенге (21-34 тысячи рублей), в аулах зарабатывают в месяц 50–60 тысяч тенге (8700–10 500 рублей). Сравнимо с городами и селами на просторах России.